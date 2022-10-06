Фінляндія не планує вступати в НАТО окремо від Швеції

Фінський міністр оборони Антті Кайкконен заявив, що Фінляндія і Швеція продовжують докладати зусиль для одночасного вступу до НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

"Реалізацію проєкту НАТО ми почали разом із нашим близьким партнером Швецією, і ми разом прокладаємо цей шлях уперед. У нас немає інших планів. Ми намагаємося разом довести справу до фінішу, як і планувалося спочатку", - сказав Кайкконен.

За словами Кайкконена, одночасне членство Фінляндії та Швеції в НАТО має особливе значення для національної оборони.

Основною перешкодою для повноправного членства країн у НАТО залишається Туреччина, у якої більше претензій до Швеції, ніж до Фінляндії. У зв'язку з цим керівник Інституту міжнародних відносин Міка Аалтола в газеті Ilta-Sanomat заявив, що Фінляндії слід подумати про те, як вона відреагує, якщо Туреччина погодиться ратифікувати кандидатуру Фінляндії, але відмовить Швеції.

В Анкарі в середу розпочалися дводенні технічні переговори між турецькою та шведською делегаціями щодо виконання вимог у межах угоди про вступ Стокгольма до НАТО, а саме - екстрадиції осіб, яких Туреччина вважає терористами.

Станом на зараз 28 країн Альянсу ратифікували протокол про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - таким чином лише Туреччина й Угорщина цього не зробили.