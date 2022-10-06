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АНАЛІТИКА

Молдова проведе навчання разом з румунськими й британськими військовими

Молдова проведе навчання разом з румунськими й британськими військовими

 

У центрах підготовки молдовської армії відбудуться міжнародні навчання Joint Combined Exchange Training за участі румунських та британських військових.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це оголосили у Міноборони Молдови.

Навчання відбудуться 10-21 жовтня. У відомстві наголосили, що маневри на ці дати запланували ще у 2021 році згідно з графіком навчань, тренування цього формату проходять з 2009 року.

Міноборони зауважило, що у зв'язку з навчаннями люди можуть бачити на дорогах військову техніку, яка рухається з одного навчального центру в інший, та закликало не панікувати з цього приводу і не поширювати фото та відео, щоб запобігти черговим маніпуляціям.

Нагадаємо, в середині вересня у російських джерелах розганяли відео з нібито актуальним пересуванням американської військової техніки на території Молдови. Міноборони довелось пояснювати, що насправді це кадри зі спільних навчань шість років тому.

На початку жовтня Міноборони спростувало чутки у деяких російських телеграм-каналах, що президентка Молдови Мая Санду нібито готується оголосити мобілізацію і Кишинів планує разом з Румунією відкрити додатковий фронт проти РФ, а частину мобілізованих громадян Молдови відправити для участі у війні в Україні.

Ключові теги: Молдова
 

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