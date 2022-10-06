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АНАЛІТИКА

Білий дім запропонував Білль про права ШІ - він повинен захистити американських громадян від самого ШІ

 

Білий дім пропонує прийняти необов'язковий Білль про права штучного інтелекту (ШІ), який, за його словами, допоможе батькам, пацієнтам та працівникам запобігти шкоді зростаючого використання автоматизації в освіті, охороні здоров'я та сфері працевлаштування.

У пропозиції Білого дому йдеться, що кожен житель Америки має бути захищений від небезпечних чи неефективних інформаційних систем, дискримінації з боку алгоритмів та неправомірного збору даних. Американські громадяни також повинні мати право на повідомлення та роз'яснення щодо програм ШІ, з якими вони працюють.

Ця ініціатива від адміністрації Байдена продиктована недавніми випадками, коли алгоритми для надання медичної допомоги не приділяли пріоритетної уваги потреб темношкірих пацієнтів, а система розпізнавання осіб використовувалася для охорони порядку в школах, незважаючи на те, що вона може бути недостатньо ефективна щодо людей з темним кольором шкіри. .

«Неконтрольоване використання цих технологій здатне завдати реальної шкоди життю американців, шкоди, яка суперечить нашим основним демократичним цінностям, включаючи фундаментальне право на приватне життя, свободу від дискримінації та свободу особистості», - заявив журналістам високопосадовець адміністрації.

В рамках необов'язкового Білля, Білий дім пропонує безліч рекомендацій, яким розробники та користувачі програмного забезпечення ІІ повинні слідувати на добровільній основі, щоб запобігти несправедливому обмеженню людей. Крім цього, адміністрація також просить компанії, урядові агенції та інші організації, які впроваджують ШІ, проводити ретельне всебічне тестування та нагляд за використовуваним ПЗ.

Деякі американські компанії вже ввели у приватному порядку подібні етичні гарантії у свою практику. У цьому ж напрямку просувається і Європейський Союз, який найближчим часом збирається ухвалити закон про відповідальність за шкоду, заподіяну технологіями з використанням ШІ.

Торгово-промислова палата США попередила, що пропозиції Білого Дому, які зараз не мають обов'язкової сили, можуть зашкодити американському бізнесу, якщо вони стануть законом. "У документі адміністрації президента є деякі рекомендації, які, у разі ухвалення їх у вигляді закону, можуть обмежити здатність Америки конкурувати на світовій арені", - йдеться в заяві представника Палати Джордана Креншоу (Jordan Crenshaw).
Ключові теги: США
 

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