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Лондонська біржа металів заблокувала нові поставки міді й цинку від російського гіганта
10:52 06.10.2022 |
Лондонська біржа металів (LME) обмежить нові поставки міді та цинку від російської Уральської гірничо-металургійної компанії (УГМК) і Челябінського цинкового заводу, що належить їй.
Про це йдеься у повідомленні біржі.
УГМК - перший у РФ виробник міді.
В LME пояснили, що обмеження пов'язані із санкціями, які 26 вересня запровадила Велика Британія проти російського мільярдера, екс-президента УГМК Іскандера Махмудова.
Біржа заявила, що запроваджує обмежувальні заходи, оскільки британський уряд розглядає Махмудова як власника чи контролюючого акціонера УГМК (їй належить Челябінський цинковий завод). УГМК у березні 2022 року заявила, що Махмудов більше не є контролюючим бенефіціаром і залишив раду директорів, але не повідомила подальших подробиць.
Згідно з роз'ясненням біржі, метал із УГМК або її Челябінського цинкового заводу з 6 жовтня може поставлятися на склади LME лише в тому випадку, якщо власник зможе довести біржі, що його продали до запровадження санкцій проти Махмудова.
Мідь УГМК, яка зареєстрована у системі складів LME, не підпадає під санкції, а на складах LME немає цинку, виробленого Челябінським заводом, йдеться у повідомленні біржі.
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