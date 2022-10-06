Будівництво стіни на кордоні Фінляндії та Росії почнеться до кінця року – ЗМІ

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії розрахувало, що побудова загорожі на частині кордону з Росією коштуватиме шість мільйонів євро, а будівельні роботи можуть розпочатися вже до кінця 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це від джерел дізналася фінська газета Ilta-Sanomat.

Перша секція майбутньої стіни на кордоні з Росією буде побудована у південно-східній Фінляндії. Планується, що загорожа складатиметься не лише з фізичного бар'єру, а й проїзної частини та засобів стеження.

Якщо фінський уряд схвалить фінансування стіни, то перша її ділянка може бути завершена вже до весни 2023 року, стверджують джерела Ilta-Sanomat. Для цього ще належить вирішити питання із власністю на прикордонні ділянки землі, а також стійкість загорожі до зимових погодніх умов.

Раніше Прикордонна служба Фінляндії рекомендувала уряду спорудити паркан на принаймні деяких ділянках кордону з Росією "через зміну безпекової ситуації". Цю ідею попередньо підтримала глава уряду країни Санна Марін.

Фінляндія має сухопутний кордон з Росією протяжністю близько 1300 км. Згідно з оцінками Прикордонної служби, фізичний бар'єр знадобиться на не більш як 260 км кордону.

Нагадаємо, уряд Фінляндії ухвалив рішення суттєво обмежити пасажирський рух на східному кордоні з Росією з 30 вересня.