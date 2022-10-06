КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності - південнокорейські військові

Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря в четвер, повідомляє "Ренхап" із посиланням на південнокорейських військових.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС Південної Кореї, запуски сталися з району Самсок у Пхеньяні між 6:01 та 6:23 ранку (00:01-00:23 за Києвом).

"Наші військові підтримують повну боєздатність у тісній співпраці зі Сполученими Штатами", - заявили військові.

У свою чергу телеканал NHK повідомляє, що міністерство оборони Японії підтвердило здійснені КНДР запуски.

