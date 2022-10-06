СОТ покращила прогноз зростання світової торгівлі на 2022 рік до 3,5% із 3%, різко знизила прогноз на 2023 рік

Світова організація торгівлі (СОТ) покращила прогноз зростання світової торгівлі на 2022 рік до 3,5% з очікуваних у квітні 3%, проте суттєво знизила прогноз на 2023 рік - до 1% із 3,4%.

"Імпульс до зростання світової торгівлі уповільниться в другому півріччі 2022 року і залишиться слабким у 2023 році через численні потрясіння у світовій економіці", - йдеться в оприлюдненій у середу доповіді організації.

Попит на імпорт, як очікується, знизиться на тлі сповільнення темпів зростання найбільших економік світу з різних причин.

"У Європі високі ціни на енергоресурси, спричинені російсько-українським конфліктом, призведуть до падіння споживчих витрат і підвищення витрат виробників. У США посилення монетарної політики вдарить по секторах, чутливих до зміни процентних ставок. Китаю доводиться стикатися зі спалахами COVID-19, спадом виробництва і навіть слабкістю зовнішнього попиту", - наголошується в доповіді.

Збільшення витрат на імпорт палива, продуктів харчування та добрив може призвести до нестачі продовольства і проблем із заборгованістю в країнах, що розвиваються, попереджає СОТ.

"Світова економіка зіткнулася з комплексною кризою. Картина 2023 стала набагато похмурішою", - заявила генеральний директор СОТ Нгозі Оконджо-Івеала.

Організація також знизила прогноз глобального економічного зростання на 2023 рік до 2,3% із 3,3%. 2022 року, за оцінками СОТ, світова економіка зросте на 2,8%.

У доповіді наголошується, що прогнози супроводжуються високим ступенем невизначеності, пов'язаним зі зміною політики центробанків розвинених країн, а також непередбачуваною природою російсько-української війни.

