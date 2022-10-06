Фінансові новини
- |
- 06.10.22
- |
- 02:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія заявила, що готова постачати газ вцілілою ниткою «Північного потоку-2»
23:25 05.10.2022 |
Віцепрем'єр-міністр Росії Алєксандр Новак у середу підтвердив готовність Москви постачати газ Європі ниткою "Північного потоку-2", яка не була пошкоджена внаслідок вибухів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Коммерсант".
"Що стосується другої нитки ("Північного потоку-2"), вона готова, побудована, і в разі ухвалення необхідних юридичних рішень європейськими колегами щодо її сертифікації та зняття обмежень, я думаю, що Росія в короткі терміни могла б забезпечити відповідні поставки цією ниткою газопроводу", - сказав Новак на пресконференції у Відні.
Російський віцепрем'єр поскаржився, що розслідування інцидентів на "Північних потоках" не допущені ні оператор проекту Nord Stream, ні російські структури. Це, за його словами, перешкоджає об'єктивному розслідуванню.
Раніше Новак заявив, що відновити зруйновану морську інфраструктуру газопроводів "Північний потік" технічно можливо.
Як відомо, у Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком умисних дій. Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.
Зі свого боку президент РФ Владімір Путін звинуватив у диверсії на газопроводах США.
На вихідних Швеція і Данія заявили, що витік газу з пошкоджених труб припинився, але згодом шведський патруль помітив, що менший витік в "Північному потоці-2" збільшився. Швеція задля розслідування закрила доступ у зону поблизу витоків.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|МЗС закликає до санкцій проти «Росатому» через проголошення Росією контролю над ЗАЕС
ТОП-НОВИНИ
|Голова Верховного Суду відрахував суддю Львова зі штату суду
|НБУ очолить екс-голова правління Ощадбанку Пишний - депутат Железняк
|Глава Нацбанку України Шевченко подав у відставку за станом здоров'я
|Пентагон розкрив подробиці нового пакету допомоги Україні на $625 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|СОТ покращила прогноз зростання світової торгівлі на 2022 рік до 3,5% із 3%, різко знизила прогноз на 2023 рік
|Чехія передасть Україні важку техніку – міністерка оборони
|Німеччина передала Україні ще дві ремонтно-евакуаційні машини
|Байден доручив випустити на ринок у листопаді 10 млн барелів нафти зі стратегічного запасу США
|Росія заявила, що готова постачати газ вцілілою ниткою «Північного потоку-2»
|МЗС закликає до санкцій проти «Росатому» через проголошення Росією контролю над ЗАЕС
Бізнес
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик
|Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060
|Garmin InReach Messenger — новий супутниковий комунікатор за $300 з водозахистом IPX7 та акумулятором на 28 днів автономної роботи
|«Історичний момент». Успішно випробували ліки від хвороби Альцгеймера
|Google закриває Stadia — хмарний ігровий сервіс перестане працювати 18 січня 2023 року
|Google створить перший «хмарний» регіон у Європі
|У Google Play Store покращено роботу із застосунками для різних типів пристроїв і з'явилася віддалена установка застосунків