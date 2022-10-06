Росія заявила, що готова постачати газ вцілілою ниткою «Північного потоку-2»

Віцепрем'єр-міністр Росії Алєксандр Новак у середу підтвердив готовність Москви постачати газ Європі ниткою "Північного потоку-2", яка не була пошкоджена внаслідок вибухів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Коммерсант".

"Що стосується другої нитки ("Північного потоку-2"), вона готова, побудована, і в разі ухвалення необхідних юридичних рішень європейськими колегами щодо її сертифікації та зняття обмежень, я думаю, що Росія в короткі терміни могла б забезпечити відповідні поставки цією ниткою газопроводу", - сказав Новак на пресконференції у Відні.

Російський віцепрем'єр поскаржився, що розслідування інцидентів на "Північних потоках" не допущені ні оператор проекту Nord Stream, ні російські структури. Це, за його словами, перешкоджає об'єктивному розслідуванню.

Раніше Новак заявив, що відновити зруйновану морську інфраструктуру газопроводів "Північний потік" технічно можливо.

Як відомо, у Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком умисних дій. Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.

Зі свого боку президент РФ Владімір Путін звинуватив у диверсії на газопроводах США.

На вихідних Швеція і Данія заявили, що витік газу з пошкоджених труб припинився, але згодом шведський патруль помітив, що менший витік в "Північному потоці-2" збільшився. Швеція задля розслідування закрила доступ у зону поблизу витоків.