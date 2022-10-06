Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія заявила, що готова постачати газ вцілілою ниткою «Північного потоку-2»

 

Віцепрем'єр-міністр Росії Алєксандр Новак у середу підтвердив готовність Москви постачати газ Європі ниткою "Північного потоку-2", яка не була пошкоджена внаслідок вибухів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Коммерсант".

"Що стосується другої нитки ("Північного потоку-2"), вона готова, побудована, і в разі ухвалення необхідних юридичних рішень європейськими колегами щодо її сертифікації та зняття обмежень, я думаю, що Росія в короткі терміни могла б забезпечити відповідні поставки цією ниткою газопроводу", - сказав Новак на пресконференції у Відні.

Російський віцепрем'єр поскаржився, що розслідування інцидентів на "Північних потоках" не допущені ні оператор проекту Nord Stream, ні російські структури. Це, за його словами, перешкоджає об'єктивному розслідуванню.

Раніше Новак заявив, що відновити зруйновану морську інфраструктуру газопроводів "Північний потік" технічно можливо.

Як відомо, у Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком умисних дій. Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.

Зі свого боку президент РФ Владімір Путін звинуватив у диверсії на газопроводах США.

На вихідних Швеція і Данія заявили, що витік газу з пошкоджених труб припинився, але згодом шведський патруль помітив, що менший витік в "Північному потоці-2" збільшився. Швеція задля розслідування закрила доступ у зону поблизу витоків.

Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2157
  0,0475
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0306  0,39 0,96 41,3271  0,16 0,38
EUR 38,8806  0,08 0,20 40,5723  0,19 0,47

Міжбанківський ринок на вчора, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес