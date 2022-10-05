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АНАЛІТИКА

Трамп через суд вимагає заборонити Мін'юсту аналізувати вилучені у нього таємні документи

 

45-ий президент США Дональд Трамп подав до Верховного суду клопотання, вимагаючи заборонити міністерству юстиції вивчення понад 100 конфіденційних документів, які були вилучені з його резиденції в Мар-а-Лаго на початку серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

У клопотанні Трамп стверджує, що на вилучені документи поширюється так званий привілей виконавчої влади - фактично юридичний захист від переслідування у зв'язку з тим, що документи були видані за президентства республіканця.

Натомість ці документи мають бути передані для аналізу спеціальному юристу, якого запропонувала команда Трампа і призначення якого раніше погодив суд. Водночас він не просить узагалі позбавити Мін'юст доступу до документів - той і далі може розслідувати, чи стали вони об'єктом неналежного поводження.

Наразі незрозуміло, як втручання спеціального юридичного представника (special master) вплине на розслідування міністерства юстиції. Важко також спрогнозувати й рішення Верховного суду США, який попри більшість консервативних суддів раніше відхилив прохання Трампа не публікувати документи, пов'язані зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року.

Обшуки у Трампа відбулися на початку серпня. Це перший подібний прецедент в історії США. Згідно з протоколами суду, під час обшуку Федеральне бюро розслідувань вилучило понад 11 тисяч державних документів і фотографій.

Деякі з вилучених у Трампа документів докладно описують надсекретні операції США. Такі операції зазвичай охороняються настільки ретельно, що багато високопосадовців з сектору національної безпеки не знають про них. Лише президент, деякі члени його кабінету чи інші чиновники такого рівня могли дати дозвіл іншим урядовцям отримати доступ.

Міністерство юстиції США висунуло проти Трампа звинувачення в порушенні державної таємниці й режиму зберігання документів, які можуть призвести до його ув'язнення - що також може статися вперше в історії.
Ключові теги: США
 

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