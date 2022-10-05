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Лідери Вірменії та Азербайджану зустрінуться з Макроном і президентом Євроради у Празі
18:24 05.10.2022 |
Лідери Вірменії та Азербайджану 6 жовтня зустрінуться з президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом Євроради Шарлем Мішелем на полях першого саміту Європейської політичної спільноти у Празі.
Як повідомляє News.am, про це прем'єр Вірменії Нікол Пашинян повідомив під час виступу в парламенті.
За його словами, це має бути чотиристороння зустріч за участі його, Ільхама Алієва, Макрона та Мішеля.
Крім того, планується зустріч Пашиняна з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
З Праги прем'єр Вірменії вирушить до Санкт-Петербурга на неформальний саміт СНД.
Нагадаємо, 3 жовтня глави МЗС Вірменії та Азербайджану провели перемовини у Женеві, а 5 жовтня - телефонну розмову за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена, у якій обговорили підготовку мирної угоди між Єреваном та Баку. Остання зустріч на рівні лідерів відбулася 31 серпня у Брюсселі, за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля.
Нікол Пашинян зазначив, що ця дипломатична робота "створила певний простір для руху вперед".
"Я неодноразово казав про концепцію взаємного визнання Вірменією та Азербайджаном територіальної цілісності на основі угоди від 8 грудня 1991 року, і є ознаки того, що цей підхід може бути взаємно прийнятним для сторін. Є певний простір для того, щоб почалась розмова між Нагірним Карабахом та Азербайджаном", - сказав прем'єр.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв водночас нагадав про п'ять принципів, які хоче закласти в угоду з Вірменією - взаємне визнання територіальної цілісності, відмова від територіальних претензій у майбутньому, незастосування сили та погроз вдатися до сили, демаркація кордонів та відкриття транспортних комунікацій, повідомляє "Радіо Азатутюн". Він також сказав, що мешканців Карабаху Баку вважає своїми громадянами і "не буде обговорювати з якимось міжнародним центром, як налагодити їхнє життя".
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