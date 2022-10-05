Фінансові новини
- |
- 05.10.22
- |
- 17:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС не включив до списку санкцій російського алмазодобувного гіганта - ЗМІ
16:44 05.10.2022 |
Європейський союз не включив до восьмого пакета санкцій проти Росії алмазодобувного гіганта "Алросу".
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише EUobserver.
За даними видання, Європейська комісія запропонувала внести "Алросу" до чорного списку у проєкті санкцій.
У Брюсселі заявили, що "Алроса" безпосередньо фінансувала новий підводний човен, а також вливала мільярди євро на рік у військовий гаманець Кремля.
Президент Росії Владімір Путін також хвалився, що ця компанія, яка належить державі, забезпечує йому "серйозні" доходи.
Але у вихідні компанію було виключено зі списку 29 фізичних і семи юридичних осіб, щодо яких ЄС введе заборону і заморозить активи.
За словами дипломатів, "Алроса" не ввійшла в остаточну угоду щодо нового пакета санкцій, яку було підписано в Брюсселі в середу вранці.
Міністерство закордонних справ Бельгії відмовилося коментувати рішення, але його ухвалили після того, як бельгійські дипломати та лобісти Алмазного центру Антверпена попередили, що удар по російському алмазному експорту коштуватиме тисяч робочих місць у місті, де розміщена найбільша у світі алмазна біржа.
Нові санкції мають набути чинності в четвер.
Головним елементом санкцій є обмеження цін на нафту. Між тим Угорщина заявила, щоб обмеження ціни на російську нафту не застосовувались до трубопровідних поставок і в екстрених випадках - до морських поставок, а також домоглась виключення ядерної енергетики з нового санкційного пакета ЄС проти Росії.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ очолить екс-голова правління Ощадбанку Пишний - депутат Железняк
ТОП-НОВИНИ
|Глава Нацбанку України Шевченко подав у відставку за станом здоров'я
|Пентагон розкрив подробиці нового пакету допомоги Україні на $625 млн
|Судді відмовилися звільнити громадянина Росії з посади керівника головного госпсуду України
|Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про «швидкий вступ» до Альянсу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС не включив до списку санкцій російського алмазодобувного гіганта - ЗМІ
|В Іспанії, Чехії і на Кіпрі перестали приймати картки UnionPay банків РФ
|Єврокомісія хоче створити систему нагляду за зміною прапорів суден для запобігання обходу санкцій
|ОЕСР почала переговори про вступ України, – Шмигаль
|Туреччина запропонувала Росії альтернативу карткам платіжної системи «Мир»
|Посольство Японії відновило роботу в Києві
|Угорщина домовилась з «Газпромом» про відстрочку платежів на 1,9 млрд євро - Bloomberg
Бізнес
|Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060
|Garmin InReach Messenger — новий супутниковий комунікатор за $300 з водозахистом IPX7 та акумулятором на 28 днів автономної роботи
|«Історичний момент». Успішно випробували ліки від хвороби Альцгеймера
|Google закриває Stadia — хмарний ігровий сервіс перестане працювати 18 січня 2023 року
|Google створить перший «хмарний» регіон у Європі
|У Google Play Store покращено роботу із застосунками для різних типів пристроїв і з'явилася віддалена установка застосунків
|Процесор Intel Core i9-13900KS з частотою до 6 ГГц вийде у 2023 році