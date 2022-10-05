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АНАЛІТИКА

Єврокомісія хоче створити систему нагляду за зміною прапорів суден для запобігання обходу санкцій

 

Європейська Комісія хоче створити систему нагляду за зміною прапорів суден, щоб дізнаватися про спроби обходу санкцій проти Росії.

Про це йдеться в проєкті документу ЄС про нові антиросійські обмеження, передають Порти України з посиланням на Politico.

"Єврокомісія спеціально створить систему моніторингу для оцінки такої потенційної практики ухилення й обходу санкцій, як зміна прапора судна", - сказано в публікації.

Зазначається, що зміна реєстрації танкера на країну, що не підпадає під необхідність виконання санкцій ЄС, може допомогти судновласникам торгувати російською нафтою за ціною, вищою від тієї стелі її закупівельної вартості, яку ЄС може ввести в рамках нового пакету заходів. Зокрема, видання згадало Панаму, танкери під прапором якої можуть не виконати умови, прийняті ЄС.

У цьому контексті Греції, Кіпру й Мальті, флот яких залучений до транспортування російської нафти, Євросоюз обіцяє підтримку, якщо практика обходу обмежень на граничну вартість нафти з Росії широко застосовуватиметься. Крім того, Євросоюз готовий запропонувати заходи для пом'якшення негативних наслідків від практики зміни прапора, якщо це чинитиме суттєвий удар по бізнесу.

Як повідомлялося, 5 жовтня, посли країн Євросоюзу затвердили деталі восьмого пакету санкцій ЄС, головним елементом якого є обмеження цін на російську нафту. Офіційна публікація санкційного пакета очікується 6 жовтня.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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