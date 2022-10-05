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АНАЛІТИКА

Туреччина запропонувала Росії альтернативу карткам платіжної системи «Мир»

 

Туреччина запропонувала Росії використовувати свою національну платіжну систему Troy замість карток російської системи "Мир", які найбільші банки країни відмовляються обслуговувати через загрозу санкцій США.

За даними турецького видання Aydinlik, наразі це питання обговорюють центральні банки двох країн, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше представники туристичної індустрії Туреччини запропонували запустити для російських туристів систему депозитних карток, що діятимуть під час їх відпочинку в країні. Таку картку росіяни змогли б оплачувати рублями в Росії разом із пакетом туроператора, а потім використати її для оплати покупок та послуг, повідомляла турецька газета Sabah.

До вересня 2022 року карткою "Мир" можна було розплачуватись, а також знімати готівку у терміналах п'яти турецьких банків. Однак на початку вересня у російських туристів виникли труднощі з використанням російських карток.

Як повідомлялося, про відмову від роботи з російською платіжною системою заявили спочатку приватні банки IsBank та DenizBank, а 27 вересня до них приєдналися три державні - Ziraat Bankasi, VakifBank та Halkbank. Таким чином, у Туреччині більше не залишилося банків, які приймають російські карти "Мир".

Банки пояснили таке рішення попередженням OFAC, згідно з яким фінансові інститути не зі США, укладаючи угоди з російською Національною системою платіжних карток (НСПК), ризикують виявитися залученими до дій щодо обходу американських санкцій.

Наразі інформація про країни, де приймаються карти "Мир", на сайті НСПК недоступна.

Станом на початок вересня карти "Мир" приймалися в 11 країнах: Туреччині, В'єтнамі, Південній Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, Південній Осетії та Абхазії. Однак у вересні ціла низка банків із цих країн припинила обслуговувати російські картки.

Troy - національна платіжна система Туреччини, що працює з 2016 року. За даними на березень 2022 року, в обігу перебуває понад 12 млн карток Troy.

НСПК, яка є оператором карток "Мир", була створена російською владою в 2014 році після введення проти Росії низки санкцій.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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