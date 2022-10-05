Фінансові новини
- |
- 05.10.22
- |
- 13:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина хоче, щоб Іспанія приєдналася до створення загальноєвропейської системи ПРО, - ЗМІ
12:20 05.10.2022 |
Німеччина хоче запропонувати Іспанії приєднатися до ініціативи щодо створення європейського протиракетного щита.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.
Передбачається, що це питання буде порушено під час зустрічі прем'єр-міністра королівства Педро Санчеса та канцлера ФРН Олафа Шольца у середу.
Тим часом, у прес-службі уряду Іспанії прокоментували інформацію ЗМІ. Там заявили, що повідомлення про те, що Німеччина запропонувала Іспанії приєднатися до ініціативи, не відповідають дійсності.
"Що стосується новин, опублікованих у деяких засобах масової інформації, щодо передбачуваної пропозиції уряду Німеччини про те, щоб Іспанія стала частиною європейського протиракетного щита, ми спростовуємо, що уряд Іспанії отримував будь-які пропозиції чи повідомлення щодо цього", - заявили в уряді королівства.
У серпні канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до створення загальноєвропейської системи протиракетної оборони.
Система має забезпечувати захистом Польщі, країн Балтії, Нідерландів, Чехії, Словаччини та Скандинавських країн.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ очолить екс-голова правління Ощадбанку Пишний - депутат Железняк
ТОП-НОВИНИ
|Глава Нацбанку України Шевченко подав у відставку за станом здоров'я
|Пентагон розкрив подробиці нового пакету допомоги Україні на $625 млн
|Судді відмовилися звільнити громадянина Росії з посади керівника головного госпсуду України
|Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про «швидкий вступ» до Альянсу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Угорщина домовилась з «Газпромом» про відстрочку платежів на 1,9 млрд євро - Bloomberg
|Німеччина хоче, щоб Іспанія приєдналася до створення загальноєвропейської системи ПРО, - ЗМІ
|Посли ЄС затвердили пакет санкцій проти РФ у відповідь на анексію
|У Британії почали навчати молодших командирів ЗСУ
|Російський «Газпром» відновлює поставки газу до Італії
|66% європейців підтримують вступ України в ЄС
Бізнес
|Google закриває Stadia — хмарний ігровий сервіс перестане працювати 18 січня 2023 року
|Google створить перший «хмарний» регіон у Європі
|У Google Play Store покращено роботу із застосунками для різних типів пристроїв і з'явилася віддалена установка застосунків
|Процесор Intel Core i9-13900KS з частотою до 6 ГГц вийде у 2023 році
|Відеокарта Intel Arc A770 надійде у продаж 12 жовтня за ціною $329 — і складе конкуренцію NVIDIA RTX 3060
|Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K
|Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes