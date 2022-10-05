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Посли ЄС затвердили пакет санкцій проти РФ у відповідь на анексію
12:12 05.10.2022 |
Посли Євросоюзу у середу затвердили деталі восьмого пакету санкцій ЄС.
Про це повідомив у своєму Twitter редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".
"Посли ЄС схвалили всі деталі пакету санкцій проти Росії та запустили так звану письмову процедуру, яка завершиться завтра о 10:00", - зазначив він.
Офіційна публікація санкційного пакету очікується 6 жовтня.
Головним елементом санкцій ж обмеження цін на нафту. Між тим, Угорщина заявила, щоб обмеження ціни на російську нафту не застосовувались до трубопровідних поставок і в екстрених випадках - до морських поставок, а також домоглась виключення ядерної енергетики з нового санкційного пакету ЄС проти Росії.
Минулого тижня Європейська комісія запропонувала восьмий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну і проведення незаконних референдумів на окупованих територіях.
До нього входять зокрема заборона торгівлі з РФ на суму 7,5 мільярда євро та юридична основа обмеження цін на російську нафту.
Пакет також має на меті вдарити по російській сталеливарній промисловості та позбавити кремлівську армію ключових технологій.
Брюссель також запроваджую нову категорію санкцій для осіб, які допомагають обходити накладені на Росію обмеження.
Крім того, ЄС розширить санкційні списки і запровадить персональні санкції проти представників Міноборони РФ та підконтрольних Кремлю представників окупаційної влади у чотирьох українських областях, де відбулися псефдореферендуми РФ.
Пакет також забороняє громадянам ЄС входити до складу правління російських державних підприємств.
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