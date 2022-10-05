Експрем’єр Болгарії, чия партія перемогла на виборах, відмовився очолювати новий уряд

Лідер партії ГЕРБ, колишній прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов у вівторок запропонував політичним опонентам почати перемовини про формування нового уряду, заявивши, що не хоче входити до нього в жодній ролі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Під час спілкування із журналістами у штаб-квартирі ГЕРБ, Борисов заявив, що не хоче бути ні прем'єр-міністром, ні членом кабінету міністрів, ні депутатом парламенту. "Зараз час не для панування, а час для пошуку єдності", - сказав експрем'єр Болгарії, додавши, що близько 80% болгар прагнуть формування нового уряду, а не чергових виборів.

На думку Борисова, найважливішим питанням для переговорів є визначення того, хто підтримує Україну у війні з Росією, а хто ні. "Нехай це буде першою темою, щодо якої ми чітко заявимо свої позиції", - сказав він.

Серед інших питань, щодо яких майбутні партнери по коаліції мають знайти консенсус, - боротьба з інфляцією, зростання цін на енергоносії, приєднання до єврозони та приєднання до Шенгенської зони.

Бойко Борисов тричі був прем'єр-міністром Болгарії з 2009 до початку 2021 року. Його репутацію погіршили звинувачення в корупційних діях, зв'язки з олігархами, придушення свободи ЗМІ, а також прихильність до Росії.

Нагадаємо, в Болгарії в неділю відбулися четверті за останні півтора року парламентські вибори. Партія ГЕРБ опинилася на першому місці, отримавши понад чверть голосів, за нею - реформістська "Продовжуємо зміни" експрем'єра Кирила Петкова, а також ще п'ять партій.

Політична криза в Болгарії почалася у червні, коли популістська партія "Є такий народ" вийшла з коаліції. Опозиційна партія ГЕРБ ініціювала вотум недовіри, і уряд Кирила Петкова було відправлено у відставку.