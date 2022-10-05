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Байден заборонив обмін доларів на спеціальні права запозичення для РФ та Білорусі
08:53 05.10.2022 |
Президент США Джо Байден підписав закон, який забороняє американському Мінфіну брати участь в операціях з обміном спеціальних прав запозичення (SDR), які перебувають у Росії та Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
Новий закон, окрім заборони на участь в операціях з обміном SDR, також вимагає від Мінфіну "вживати заходів для протидії підтримці Росії та Білорусі".
"У понеділок президент підписав закон Про заборону обміну SDR, який забороняє міністру фінансів брати участь у транзакціях, що включають обмін спеціальними правами запозичення, які перебувають у Росії чи Білорусі", - йдеться у повідомленні.
Закон діятиме протягом п'яти років після його ухвалення. Також його дія може припинитися достроково, якщо президент США підтвердить Конгресу, що Росія та Білорусь "припинили дестабілізаційну діяльність щодо суверенітету та територіальної цілісності України".
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