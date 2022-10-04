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Німеччина більше не виплачуватиме репарації Польщі за Другу світову війну - міністр
22:58 04.10.2022 |
Глава МЗС ФРН Анналена Бербок повідомила польському колезі Збігнєву Рау, що Берлін за жодних обставин не виплачуватиме Польщі репарації за Другу світову війну, повідомляє у вівторок Associated Press.
"Питання репарацій, як ви знаєте, з погляду німецької влади, закрите", - заявила Бербок під час пресконференції у Варшаві. Конференція відбулася після переговорів міністрів на цю тему.
У свою чергу Рау висловив сподівання, що позиція Німеччини може змінитися.
У понеділок глава МЗС Польщі направив ноту Німеччині, в якій містилася вимога щодо виплати близько $1,3 трильйона як репарацій за матеріальні та інші збитки, яких Німеччина завдала Польщі за час окупації в 1939-1945 роках.
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