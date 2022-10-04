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АНАЛІТИКА

Єврокомісія виплатить допомогу Україні в 5 млрд євро до кінця року

 

У Європейській Комісії (ЄК) обіцяють виплатити Україні транш макрофінансової допомоги в 5 млрд євро якнайшвидше, заявив виконавчий заступник глави ЄК Валдіс Домбровскіс.

"Учора я підписав меморандум про взаєморозуміння з Україною про чергову макрофінансову допомогу розміром 5 млрд євро. Першу частину - 2 млрд євро - ми виплатимо до середини жовтня", - повідомив Домбровскіс у вівторок на пресконференції в Люксембурзі за підсумками засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів.

"Ми хочемо діяти якнайшвидше з виплатою залишку двома платежами в листопаді та грудні з дотриманням усіх відповідних умов", - сказав заступник глави ЄК.

Рада ЄС 20 вересня офіційно схвалила рішення про надання Україні макрофінансового кредиту в 5 млрд євро. В комюніке ради наголошувалося, що цю допомогу нададуть Києву "у формі довгострокових кредитів на пільговій основі".

У документі також зазначалося, що цей кредит "є другим етапом реалізації запланованої повної виключної макрофінансової допомоги ЄС Україні на суму до EUR9 млрд, оголошеної Європейською Комісією у повідомленні від 18 травня 2022 року та схваленої Європейською радою 23-24 червня 2022 року". Раніше в ЄС повідомляли, що 1 млрд євро із загальної суми 9 млрд євро вже освоєно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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