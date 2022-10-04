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АНАЛІТИКА

Іран, який постачає Росії дрони, не визнає анексії українських територій

 

Офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані в понеділок заявив, що Тегеран виступає за дотримання принципу суверенітету й територіальної цілісності в контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське державне інформагентство IRNA.

Відповідаючи на питання про позицію Ірану щодо анексії чотирьох українських областей Росією, Канані сказав, що Тегеран "наголошує на необхідності повної поваги до принципу суверенітету й територіальної цілісності всіх держав як до засадничої норми міжнародного права та повагу до принципів і цілей Статуту ООН".

Також офіційний представник іранського МЗС підтримав "будь-які зусилля з мирного врегулювання конфлікту в Україні" та закликав "уникати будь-яких провокаційних дій, які могли б порушити перебіг миру, стабільності та спокою".

В українсько-російській війні Іран, як вважається, перебуває на боці Росії, надаючи їй політичну та військову підтримку.

У серпні стало відомо, що Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну - попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього.

Після цього українські військові не раз збивали іранські безпілотники, які здійснюють атаки на південні міста.
Ключові теги: Іран, Росія
 

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