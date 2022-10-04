Фінансові новини
- |
- 04.10.22
- |
- 17:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС інтегрує допомогу Україні у свій бюджет на 2023 рік
17:30 04.10.2022 |
Міністри фінансів Європейського Союзу домовилися інтегрувати виплати підтримки Україні в бюджет ЄС на 2023 рік, щоб зробити їх більш структурованими і передбачуваними.
Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.
"Важливо мати більш передбачуваний потік для України в наступному році, тому ми маємо намір інтегрувати його в обговорення бюджету ЄС на 2023 рік і таким чином зробити його більш стабільним. Між міністрами була досягнута згода щодо такого підходу", - сказав Домбровскіс.
Міністри також погодились, що Україна має отримати наступний пакет макрофінансової допомоги від ЄС обсягом 5 млрд євро трьома траншами - у жовтні, листопаді й грудні 2022 року.
20 вересня Європейський Союз ухвалив фінальне рішення щодо швидкого виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки в умовах війни.
Йдеться про другу частину з пакета макрофінансової допомоги ЄС для України обсягом 9 млрд євро, який Єврокомісія анонсувала у квітні і погодила Єврорада на червневому саміті. Перший мільярд з цієї суми Україна отримала двома траншами 1-2 серпня.
Гроші надаються у формі довгострокових позик на дуже пільгових умовах. Крім того, рішення передбачає кошти для бюджету ЄС для покриття ризику збитків за цими додатковими кредитами, як і вже виплаченим траншем 1 млрд євро.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Судді відмовилися звільнити громадянина Росії з посади керівника головного госпсуду України
ТОП-НОВИНИ
|Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про «швидкий вступ» до Альянсу
|Україна подає заявку в НАТО - Зеленський
|Зеленський закликав націоналізувати всі російські активи в Україні
|Путан оголосив про анексію чотирьох регіонів України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Іран, який постачає Росії дрони, не визнає анексії українських територій
|ЄС інтегрує допомогу Україні у свій бюджет на 2023 рік
|Великобританія заборонила надавати IT-консалтингові послуги клієнтам із Росії
|H&M почав процес остаточного закриття своїх магазинів у Росії
|Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
|Японія висилає російського консула з країни у відповідь на дії РФ
Бізнес
|У Google Play Store покращено роботу із застосунками для різних типів пристроїв і з'явилася віддалена установка застосунків
|Процесор Intel Core i9-13900KS з частотою до 6 ГГц вийде у 2023 році
|Відеокарта Intel Arc A770 надійде у продаж 12 жовтня за ціною $329 — і складе конкуренцію NVIDIA RTX 3060
|Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K
|Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes
|Вчені встановили рекорд, охолодивши речовину до 220 мікрокельвінів
|США вперше виділили бюджетні гроші на приватні термоядерні реактори - це має підбадьорити інвесторів