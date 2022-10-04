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Великобританія заборонила надавати IT-консалтингові послуги клієнтам із Росії
17:23 04.10.2022 |
Великобританія запровадила додаткові санкції, пов'язані з наданням російським клієнтам послуг у галузі інформаційних технологій.
Під нові заборони підпадають не лише ІТ-консультації, а й послуги, пов'язані з розробкою нових архітектур, рішень та систем, а також послуги з юридичного супроводу комерційних угод. Уряд Великобританії описує новий санкційний пакет як «важливі західні послуги, від яких Росія залежить» (Major western services that Russia depends on).
Як повідомляє The Register, точний обсяг британських ІТ-послуг для Росії визначити складно, однак у сукупності 67% відповідного сектора російського ринку припадає на країни, які вводять або підтримують антиросійські санкції. Нові заборони доповнюють ухвалені раніше обмеження, пов'язані з розробками у сфері квантових обчислень.
Головна британська четвірка - PwC, EY, KPMG та Deloitte припинили обслуговування російських клієнтів навесні цього року. Accenture, російський штат якої складався з 2300 співробітників, також зупинила свою діяльність у цьому регіоні ще у березні.
Це ж стосується і великих ІТ-консультантів зі США, включаючи Boston Consulting Group і McKinsey, незважаючи на їх 20-річний досвід роботи з Росією. В даний час кількість ІТ-фахівців, що залишили РФ, оцінюється в більш ніж 170 тисяч осіб. Повний перелік британських санкцій можна знайти тут.
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