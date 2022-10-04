Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Великобританія заборонила надавати IT-консалтингові послуги клієнтам із Росії

 

Великобританія запровадила додаткові санкції, пов'язані з наданням російським клієнтам послуг у галузі інформаційних технологій.

Під нові заборони підпадають не лише ІТ-консультації, а й послуги, пов'язані з розробкою нових архітектур, рішень та систем, а також послуги з юридичного супроводу комерційних угод. Уряд Великобританії описує новий санкційний пакет як «важливі західні послуги, від яких Росія залежить» (Major western services that Russia depends on).

Як повідомляє The Register, точний обсяг британських ІТ-послуг для Росії визначити складно, однак у сукупності 67% відповідного сектора російського ринку припадає на країни, які вводять або підтримують антиросійські санкції. Нові заборони доповнюють ухвалені раніше обмеження, пов'язані з розробками у сфері квантових обчислень.

Головна британська четвірка - PwC, EY, KPMG та Deloitte припинили обслуговування російських клієнтів навесні цього року. Accenture, російський штат якої складався з 2300 співробітників, також зупинила свою діяльність у цьому регіоні ще у березні.

Це ж стосується і великих ІТ-консультантів зі США, включаючи Boston Consulting Group і McKinsey, незважаючи на їх 20-річний досвід роботи з Росією. В даний час кількість ІТ-фахівців, що залишили РФ, оцінюється в більш ніж 170 тисяч осіб. Повний перелік британських санкцій можна знайти тут.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,1682
  0,4608
 1,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4207  0,58 1,42 41,4859  0,53 1,25
EUR 38,9586  0,51 1,28 40,3824  0,48 1,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес