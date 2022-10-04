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АНАЛІТИКА

H&M почав процес остаточного закриття своїх магазинів у Росії

 

Шведська компанія H&M Group, якій належить однойменний бренд одягу, а також марки COS, Arket, & Other Stories, Monki та Weekday, почала процес остаточного закриття своїх магазинів у Росії.

Про це пише РБК із посиланням на прес-службу ритейлера.

За даними прес-служби ритейлера, до 4 жовтня закрито 42 магазини в 23 російських містах.

"Починаючи з вересня продовжується поетапне закриття магазинів H&M Group у Росії. До цього дня, 4 жовтня, закрито 42 магазини у 23 російських містах", - заявили в компанії.

При цьому, за інформацією видання, у ще відкритих торгових точках H&M Group в Росії, включаючи флагманський магазин H&M на Тверській вулиці в Москві, триває розпродаж стоку, що залишився на складах.

H&M, якій належить однойменний бренд одягу, а також марки COS та Monki, працює на російському ринку з 2009 року. На початку березня компанія повідомила, що припиняє продаж своєї продукції в країні, пов'язавши рішення з "трагічними" подіями в Україні.

Пізніше ритейлер оголосив про рішення остаточно покинути російський ринок і повідомив про намір влаштувати фінальний розпродаж товарних запасів, що залишилися в Росії.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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