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АНАЛІТИКА

Казахстанські автовиробники ведуть переговори з Toyota про перенесення заводу з Росії

 

Казахстанські автовиробники ведуть переговори про відкриття в Казахстані автоскладального заводу Toyota.

Про це повідомив міністр індустрії та інфраструктурного розвитку республіки Каїрбек Ускенбаєв на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Toyota - один із найпопулярніших брендів у нашій країні. Якщо така можливість буде. Зрозуміло, що наші виробники ведуть переговори, як бізнес із бізнесом", - сказав Ускенбаєв, відповідаючи на питання про можливе перенесення заводу Toyota до Казахстану після його закриття в РФ.

За словами Ускенбаєва, із держорганами ці питання бізнес обговорювати не буде, тому що "це суто технічні питання: скільки і хто вкладає гроші, які компетенції".

"Ведуть переговори, вийде чи ні - я не знаю. Але якщо Toyota відкриється, я думаю, що це буде один із найсильніших успіхів нашої країни", - зазначив він.

У вересні поточного року ТОВ "Тойота Мотор" (російський підрозділ автоконцерну Toyota Motor Corporation) після 6-місячного простою заявило про повне припинення виробництва автомобілів на своєму заводі в Санкт-Петербурзі. Причиною зупинки виробництва та закриття складального майданчика називалися серйозні порушення в логістичних ланцюжках поставок ключових матеріалів та деталей.

Завод Toyota у Санкт-Петербурзі потужністю 100 тис. автомобілів на рік був введений в експлуатацію наприкінці 2007 року, випускав моделі RAV4 та Camry.

Як повідомлялося, у березні японський автоконцерн Toyota Motor Corp. ухвалив рішення тимчасово зупинити виробництво автомобілів у Росії через військову агресію РФ проти України.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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