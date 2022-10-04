Німеччина допускає тимчасову зупинку експорта електроенергії, аби уникнути відключень

Німеччина може тимчасово зупинити експорт електроенергії задля того, аби уникнути відключень всередині країни - найбільше від цього може постраждати Франція.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на слова головного технічного директора найбільшого з чотирьох німецьких операторів електромереж Amprion Гендрика Нойманна.

Він заявив, що тимчасова зупинка може навіть стати необхідною, щоб уникнути дефіциту електроенергії. Однак, за його словами, такий сценарій, швидше за все, триватиме кілька годин, а не днів.

Минулого тижня німеччина оголосила про план на суму 200 млрд євро, аби захистити німецький бізнес та споживачів. Низка країн заявила, що такий крок ризикує підірвати європейську єдність у питанні енергобезпеки, адже інші країни не мають змоги запроваджувати плани такою вартістю.

Будь-яке відключення або скорочення експорту електроенергії з Німеччини може посилити дефіцит поставок у Франції, де майже половина з 56 атомних реакторів країни наразі відключені від мережі. Французький уряд тисне на державну групу EDF щодо запланованого перезапуску цієї зими всіх 32 ядерних реакторів, які були відключені для технічного обслуговування.

За даними аналітичного центру Fraunhofer ISE, Франція імпортувала 6 тисяч ГВт-год електроенергії з Німеччини в січні-березні, що дорівнює 5% від загального обсягу виробництва електроенергії в країні в цьому кварталі - вп'ятеро більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Німеччина протягом багатьох років була чистим експортером електроенергії. Торік вона продала іншим країнам на 17 400 ГВт-год більше електроенергії, ніж імпортувала, а найбільшими покупцями були Франція і Австрія.