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Китайське прислів'я
США запровадять нові обмеження на експорт чип-технологій до Китаю – Bloomberg
13:51 04.10.2022 |
Адміністрація президента США Джо Байдена планує оголосити про нові обмеження на доступ Китаю до американських напівпровідникових технологій.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомих з ситуацією.
Зазначається, що таким чином Вашингтон активізує свої зусилля щодо придушення амбіцій Пекіна та ризику для зростання сектора вартістю 550 млрд доларів.
"Цього тижня Міністерство торгівлі запровадить пакет правил, які регулюватимуть, які напівпровідникові технології можна експортувати до Китаю, включаючи систематизацію попередніх вказівок, наданих окремим компаніям", - пише агентство з посиланням на джерела, які побажали залишитися анонімними.
Білий дім і Міністерство торгівлі відмовилися від коментарів.
"США все більше зосереджуються на обмеженні доступу до високоякісних напівпровідникових технологій і збільшенні власних внутрішніх виробничих потужностей у рамках стратегічної конкуренції з другою найбільшою економікою світу.
Очікується, що нові заходи, про які раніше повідомляла New York Times, включатимуть офіційне оформлення обмежень на експорт технологій, які виробляють передові напівпровідники, а також заборону продажу інструментів для виробництва мікросхем і мікросхем памʼяті в Китаї та обмеження доступу до чіпів, які використовуються в суперкомпʼютерах та штучному інтелекті.
За словами одного із співрозмовників, у документі також буде прописано обмеження, нещодавно введені стосовно Nvidia Corp. та Advanced Micro Devices Inc.
"Члени Конгресу протягом тривалого часу наполягали на тому, щоб Білий дім посилив контроль над напівпровідниковим обладнанням для Китаю, причому попередні дії були більше зосереджені на компаніях, які вважаються ризиками для національної безпеки, наприклад, Huawei Technologies Co.
Згідно з чинними правилами, американським виробникам мікросхем, таким як Applied Materials Inc., дозволено продавати обладнання для використання в Китаї за певних обставин або оснащувати деякі китайські компанії обладнанням для виробництва менш просунутих напівпровідників", - нагадує Bloomberg.
Кроки, які будуть оголошені цього тижня, включатимуть формальні обмеження на технологію виробництва чіпів, позначених як 14-нанометрові або кращі, кажуть джерела.
Як правило, при виробництві мікросхем менша кількість нанометрів вказує на більш просунуті можливості. За словами співрозмовників видання, обмеження також розширять так зване правило прямого іноземного продукту на більшу кількість китайських компаній
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