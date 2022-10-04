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АНАЛІТИКА

Росію остаточно викинули з керуючого органу ICAO

 

Росію остаточно викинули з керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН.

Про це повідомила посол України в Канаді, пише "Європейська правда".

"Тепер уже фінально - Росію викинули з Ради ІСАО. Зганьбившись програшем у першій групі, вони навіть не ризикували подаватися в третю групу, де б також з тріском програли", - написала Юлія Ковалів, додавши, що Росію виключили через системні порушення Чиказької конвенції.

За її словами, це перший прецедент серед усіх організацій системи ООН, коли Росію виключили повністю з керуючого органу.

Як повідомлялося, Росію в суботу не переобрали членом керуючої ради ICAO до першої та другої групи - не вистачило голосів.

Це рішення відображає прагнення західних країн домогтися відповідальності для Росії за її дії в Україні.

Керуюча рада ICAO складається з 36 країн. Вона є постійним органом, а її держави-члени обираються на трирічний термін.
Ключові теги: Росія
 

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