Фінансові новини
- |
- 04.10.22
- |
- 17:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Партія Орбана не дала призначити дату ратифікації членства Швеції і Фінляндії в НАТО
13:06 04.10.2022 |
Більшість правлячої партії Угорщини "Фідес" проголосувала проти пропозиції Угорської соціалістичної партії (MSZP) призначити вівторок, 4 жовтня, датою парламентського голосування щодо членства Фінляндії та Швеції в НАТО.
Про це повідомив автор пропозиції, опозиційний депутат Берталан Тот, передає "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Крім Угорщини, Туреччина є єдиним членом НАТО, який ще не ратифікував приєднання двох країн до військового альянсу.
У липні уряд подав до парламенту заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, але спікер Ласло Кьовер досі не вніс їх до порядку денного.
У пресслужбі парламенту раніше повідомили, що голосування щодо членства цих двох країн в НАТО стоїть на порядку денному осінньої сесії, але не сказали, коли саме воно відбудеться.
На червневому саміті оборонного альянсу в Мадриді всі країни-члени погодилися на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, однак союзники повинні ратифікувати вступ у своїх національних законодавчих органах.
Минулого тижня Швеція відновила експорт зброї до Туреччини в якості виконання вимоги Анкари, яка погрожувала блокувати вступ двох північних країн до Альянсу.
Швеція та Фінляндія заборонили експорт зброї до Туреччини після її вторгнення в Сирію та дії проти курдських загонів оборони YPG сирійських курдів.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Судді відмовилися звільнити громадянина Росії з посади керівника головного госпсуду України
ТОП-НОВИНИ
|Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про «швидкий вступ» до Альянсу
|Україна подає заявку в НАТО - Зеленський
|Зеленський закликав націоналізувати всі російські активи в Україні
|Путан оголосив про анексію чотирьох регіонів України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Іран, який постачає Росії дрони, не визнає анексії українських територій
|ЄС інтегрує допомогу Україні у свій бюджет на 2023 рік
|Великобританія заборонила надавати IT-консалтингові послуги клієнтам із Росії
|H&M почав процес остаточного закриття своїх магазинів у Росії
|Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
|Японія висилає російського консула з країни у відповідь на дії РФ
Бізнес
|У Google Play Store покращено роботу із застосунками для різних типів пристроїв і з'явилася віддалена установка застосунків
|Процесор Intel Core i9-13900KS з частотою до 6 ГГц вийде у 2023 році
|Відеокарта Intel Arc A770 надійде у продаж 12 жовтня за ціною $329 — і складе конкуренцію NVIDIA RTX 3060
|Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K
|Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes
|Вчені встановили рекорд, охолодивши речовину до 220 мікрокельвінів
|США вперше виділили бюджетні гроші на приватні термоядерні реактори - це має підбадьорити інвесторів