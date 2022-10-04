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АНАЛІТИКА

У країнах ЄС зросла кількість депортацій, найбільше висилає Франція

 

У країнах Європейського Союзу знову збільшилася кількість рішень про депортацію громадян третіх країн.

Про це свідчать дані Євростату, пише "Європейська правда".

У другому кварталі 2022 року 96 550 громадянам країн, що не входять до ЄС, було наказано покинути державу-член ЄС, і загалом 23 110 осіб повернули до іншої країни (включно з іншими державами-членами ЄС) після наказу про виїзд.

В обох випадках це являє собою збільшення на 16% в абсолютних цифрах порівняно з попереднім кварталом.

Порівняно з тим самим кварталом 2021 року кількість депортацій зросла на 15%, а кількість людей, повернутих в іншу країну, збільшилася на 11%.

У другому кварталі найбільшу кількість депортованих осіб було вислано з Франції - 33 450 постанов. Далі йдуть Греція - 8750 осіб, Німеччина - 8275 осіб та Італія - 6020 осіб.

За даними Євростату, найбільшу кількість висланих назад склали албанці, за ними йдуть грузини, росіяни і турки.

В Італії у другому кварталі кількість розпоряджень про депортацію зросла на 2000% порівняно з першим кварталом 2022 року. У період із січня до березня в Італії було видано всього 260 постанов про депортацію.

З третього кварталу 2020 року Італія не видавала стільки постанов про депортацію. На той час 6850 громадянам країн, що не входять до ЄС, було наказано покинути країну. Найбільше розпоряджень про депортацію в Італії отримали алжирці, потім марокканці, албанці та пакистанці.

Кількість депортацій по всьому ЄС знизилася під час пандемії COVID-19. У 2020 році Німеччина провела тільки 760 депортацій у другому кварталі порівняно з 9920 депортаціями в тому ж кварталі 2019 року.
Ключові теги: ЄС
 

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