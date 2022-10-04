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У країнах ЄС зросла кількість депортацій, найбільше висилає Франція
11:22 04.10.2022 |
У країнах Європейського Союзу знову збільшилася кількість рішень про депортацію громадян третіх країн.
Про це свідчать дані Євростату, пише "Європейська правда".
У другому кварталі 2022 року 96 550 громадянам країн, що не входять до ЄС, було наказано покинути державу-член ЄС, і загалом 23 110 осіб повернули до іншої країни (включно з іншими державами-членами ЄС) після наказу про виїзд.
В обох випадках це являє собою збільшення на 16% в абсолютних цифрах порівняно з попереднім кварталом.
Порівняно з тим самим кварталом 2021 року кількість депортацій зросла на 15%, а кількість людей, повернутих в іншу країну, збільшилася на 11%.
У другому кварталі найбільшу кількість депортованих осіб було вислано з Франції - 33 450 постанов. Далі йдуть Греція - 8750 осіб, Німеччина - 8275 осіб та Італія - 6020 осіб.
За даними Євростату, найбільшу кількість висланих назад склали албанці, за ними йдуть грузини, росіяни і турки.
В Італії у другому кварталі кількість розпоряджень про депортацію зросла на 2000% порівняно з першим кварталом 2022 року. У період із січня до березня в Італії було видано всього 260 постанов про депортацію.
З третього кварталу 2020 року Італія не видавала стільки постанов про депортацію. На той час 6850 громадянам країн, що не входять до ЄС, було наказано покинути країну. Найбільше розпоряджень про депортацію в Італії отримали алжирці, потім марокканці, албанці та пакистанці.
Кількість депортацій по всьому ЄС знизилася під час пандемії COVID-19. У 2020 році Німеччина провела тільки 760 депортацій у другому кварталі порівняно з 9920 депортаціями в тому ж кварталі 2019 року.
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