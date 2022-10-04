Північна Корея вперше за п'ять років запустила балістичну ракету над Японією

Північна Корея у вівторок, 4 жовтня, випустила балістичну ракету середньої дальності, яка пролетіла над Японією. Це спонукало Токіо активувати систему оповіщення про ракетну тривогу та закликати населення перейти в укриття, повідомляє агенція AFP.

Ракета пролетіла близько 4500-4600 кілометрів на висоті близько 970 кілометрів і швидкості близько 17 Махів. "Конкретні деталі знаходяться на стадії ретельного аналізу розвідками Південної Кореї та США", - заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

За даними Токіо, ракета впала у Тихий океан за межами виключної економічної зони Японії, пролетівши перед цим над японським регіоном Тохоку на острові Хонсю.

Рекордна дальність польоту

Міністр оборони Японії Ясуказу Хамада зазначив, що в минулому Північна Корея вже декілька разів запускала ракети типу Hwasong-12 над Японією, "тому це може бути той самий тип" ракети. Якщо ця інформація підтвердиться - то зафіксована дальність польоту буде вважатися новим рекордом для цього типу ракети, зауважує AFP.

Останні два рази, коли Північна Корея запускала ракети Hwasong-12 над Японією, у вересні та серпні 2017 року, вони подолали 3700 кілометрів і 2700 кілометрів відповідно, написав у Twitter Чад О'Керролл із сеульського спеціалізованого сайту NK News.

Японія не виключає контратаку

Реагуючи на запуск, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль "наказав дати сувору відповідь і вжити відповідних заходів у співпраці зі Сполученими Штатами та міжнародним співтовариством", повідомили в його офісі, пише AFP.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив журналістам, що запуск був "актом насильства", якому передували ще кілька запусків балістичних ракет з КНДР. "Ми рішуче це засуджуємо", - наголосив він.

Враховуючи зростаючи активність КНДР у випробуванні балістичних ракет, Японія прагне зміцнити свою оборону, заявив на брифінгу міністр оборони країни Ясукадзу Хамада. "У світлі цієї ситуації ми продовжуватимемо вивчати всі варіанти, включно з так званими "можливостями контратаки", і не виключатимемо нічого", - заявив він, цитує Reuters.

США хочуть притягнути КНДР до відповідальності

Після запуску ракети відбулася низка консультацій між представниками Південної Кореї, Японії та США, в рамках яких вони засудили дії КНДР та наголосили, що країна вчергове порушила декілька резолюцій Ради безпеки Організації об'єднаних націй.

Зобов'язання США щодо захисту Південної Кореї та Японії залишаються "залізними", зауважив державний секретар США Ентоні Блінкен після спілкування з міністрами закордонних справ цих країн. Він також підкреслив важливість тісної тристоронньої співпраці для притягнення Північної Кореї до "відповідальності за її неприйнятну поведінку", повідомляє Reuters.

ЄС висловив солідарність Токіо та Сеулу

Запуск балістичної ракети засудив і президент Європейської Ради Шарль Мішель. Він заявив, що блок "солідарний" з Токіо та Сеулом.

"Рішуче засуджуємо навмисну спробу Північної Кореї поставити під загрозу безпеку в регіоні, запустивши балістичну ракету над Японією. Невиправдана агресія і кричуще порушення міжнародного права", - написав Мішель у Twitter.