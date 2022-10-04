Річна інфляція в Туреччині досягла максимуму за 24 роки

Річна інфляція в Туреччині досягла нового 24-річного максимуму у вересні і склала 83,45%.

Про це свідчать опубліковані у понеділок офіційні турецькі дані, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Турецький статистичний інститут повідомив, що споживчі ціни зросли на 3,08%, порівняно з попереднім місяцем.

Експерти кажуть, що інфляція набагато вища за офіційну статистику, а незалежна група дослідження інфляції в понеділок оцінила річний рівень на рівні 186,27%.

Минулого місяця центральний банк Туреччини провів чергове зниження процентної ставки, знизивши базову ставку до 12%, незважаючи на зростання цін, падіння ліри та незбалансований поточний рахунок.

Ліра втратила понад 50% своєї вартості стосовно долара США з того часу, як минулого року центральний банк почав знижувати ставки.

Вторгнення Росії в Україну та падіння курсу ліри посилили інфляцію.

Економісти кажуть, що зростання інфляції в Туреччині підживлюється неортодоксальним переконанням президента Реджепа Таїпа Ердогана в тому, що висока вартість запозичень веде до зростання цін, що суперечить економічній теорії.

За даними статистичного інституту, найбільш різке зростання річних цін було в транспортному секторі - 117,66%, за ним йдуть ціни на продукти харчування та безалкогольні напої - 93%.

У липні річна інфляція в Туреччині зросла майже до 80%, найбільше подорожчали продукти харчування, житло та енергоносії.

У вересні у Туреччині зросли ціни на газ та електроенергію для промисловості, сфери послуг і домогосподарств.