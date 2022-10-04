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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп подав до суду на CNN за наклеп

 

Колишній президент США Дональд Трамп подав позов про наклеп проти телеканалу CNN і зажадав відшкодувати збитки у $475 млн.

"Телеканал не лише подавав інформацію про позивача з негативного боку і ігнорував всю позитивну інформацію про нього, CNN прагнув використати свій величезний вплив як нібито "надійне" джерело новин, щоб зганьбити позивача в умах своїх глядачів і читачів з метою завдати йому політичної поразки", - йдеться у документі, направленому до федерального суду штату Флорида.

Згідно з позовом, "кульмінацією стало те, що CNN поставив собі у заслугу "усунення Трампа" на президентських виборах 2020 року".

Юристи Трампа в документі стверджують, що "підривна кампанія CNN, яка виражалася в наклепі та образах позивача, останніми місяцями тільки посилилася, оскільки CNN побоюється, що позивач балотуватиметься на пост президента у 2024 році".

Видання The Hill зазначає, що для того, щоб довести наклеп, державні чиновники та інші громадські діячі мають надати свідчення того, що журналісти діяли з дійсним злим наміром або явною зневагою до істини у своїх репортажах. Насправді у США довести таке дуже складно. Наприклад, газета The New York Times за більш ніж 50 років не програла жодної справи про наклеп.

Трамп ще під час перебування на посаді президента критикував ті американські ЗМІ, які вважаються близькими до Демократичної партії, і називав їх "фейковими новинами".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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