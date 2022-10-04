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Угорщина отримала від Росії відтермінування на сплату за газ, Туреччина просить теж
08:51 04.10.2022 |
Угорська енергетична компанія MVM домовилась з Газпромом про відтермінування на три роки платежів за постачання газу, які мають бути сплачені у найближчі пів року. Зі схожим проханням до Росії звернулась і Туреччина, пише Bloomberg.
Турецька державна компанія Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS (Botas) попросила відтермінувати частину платежів до 2024 року.
Висока залежність Туреччини від імпортних енергоносіїв сильно давить на її валюту та бюджет, пише агентство. У 2022 році турецька ліра подешевшала на понад 28% щодо долара, що є найгіршим показником на ринках, що розвиваються, після аргентинського песо, а її дефіцит торговельного балансу у серпні виріс до $11,2 млрд - вдвічі більше, ніж рік тому.
Минулого місяця Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що обговорював ціни на газ із Володимиром Путіним, і сподівається на знижку.
Деталей можливої угоди між Туреччиною і Росією поки що немає.
Угорщина тим часом відтермінувала собі виплату від 3,5 млрд до 4,5 млрд євро, заявили в міністерстві економічного розвитку і торгівлі.
"Завдяки цій угоді форинт отримав захисну парасольку. Це може допомогти стабілізувати курс форинта, оскільки платежі мають бути виконані через три роки", - розказав міністр Мартон Надь.
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