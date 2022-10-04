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АНАЛІТИКА

Статки російських мільярдерів впали через війну в Україні на $94 мільярди, – Bloomberg

 

Статки 27 російських мільярдерів з початку 2022 року зменшилися на $93,62 млрд.

Про це свідчать підрахунки російського видання "Коммерсант" на основі рейтингу мільярдерів агентства Bloomberg.

Найбільші суми втратили засновник російської групи "Ренова" Віктор Вексельберг (втратив $11,2 млрд, його статки наразі оцінюються у $7,24 млрд) та голова ради директорів "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов (втратив $9,78 млрд, статки - $19,1 млрд).

Крім того, акціонер найбільшого приватного виробника природного газу в РФ "НоваТек" Геннадій Тімченко втратив $9,66 млрд (наразі статки оцінюються у $12,8 млрд), голова ради директорів НЛМК Володимир Лісін збіднів на $9,12 млрд (статки - $18,9 млрд), акціонер гірничо-металургійного холдингу Evraz Роман Абрамович втратив $8,26 млрд (статки - $9,74 млрд).

Водночас серед 27 російських бізнесменів, включених Bloomberg до рейтингу найбагатших людей світу, лише троє збільшили свої статки:

* колишній член ради директорів "Фосагро" Андрій Гур'єв (збільшив на $1,58 млрд, до $9,48 млрд);
* гендиректор Wildberries Тетяна Бакальчук (на $198 млн, до $5,8 млрд);
* акціонер холдингу USM Андрій Скоч (на $172 млн, до $5,59 млрд).
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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