Світові НПЗ вийдуть на докризовий рівень переробки 2023 року – МЕА

Світовим НПЗ знадобиться три роки, щоб вони могли вийти на докризовий рівень нафтопереробки. Про це йдеться в інтерв'ю з Крістін Петросян, старшим аналітиком із нафтових ринків Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), опублікованому enkorr.

«Загалом робота НПЗ почала відновлюватися 2021 року. Але знадобиться три роки, щоб повністю відновитися до докризового рівня, чого, за прогнозами, буде досягнуто 2023 року», - вважає вона.

Зі слів Крістін Петросян, попри те, що з початку епідемії Covid-19 багато НПЗ у всьому світі працюють в умовах мінімального завантаження, зазнають збитків або й зовсім закриваються, загалом робота НПЗ почала відновлюватися 2021 року.

За оцінками МЕА, глобальні обсяги нафтопереробки почали знижуватись ще до початку пандемії Covid-19 у 2019 році.

«Зниження, викликане Covid, було безпрецедентним, оскільки обсяги переробки 2020 року впали на 7,1 млн барелів на день (б/д), або на 9%. Близько 4 млн б/д переробних потужностей було назавжди закрито з початку 2020 року в США, Європі й інших країнах», - сказала К.Петросян.

Водночас, з її слів, з'явилося 4 млн б/д нових потужностей, в основному в Азії й на Близькому Сході.

«Консервація НПЗ і його реанімація зазвичай обходиться дорожче. Випадки, коли заводи повністю зупиняють роботу на кілька місяців або років, а потім відновлюють, дуже рідкісні», - пояснила аналітик, додавши, що одним із таких прикладів є нафтопереробний завод Donges у Франції, який було закрито з грудня 2020-го до липня 2022 року.

Ще один нафтопереробний завод у Південній Африці було закрито торік, й він має знову відкритися цього року.

