Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Світові НПЗ вийдуть на докризовий рівень переробки 2023 року – МЕА

 

Світовим НПЗ знадобиться три роки, щоб вони могли вийти на докризовий рівень нафтопереробки. Про це йдеться в інтерв'ю з Крістін Петросян, старшим аналітиком із нафтових ринків Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), опублікованому enkorr.

«Загалом робота НПЗ почала відновлюватися 2021 року. Але знадобиться три роки, щоб повністю відновитися до докризового рівня, чого, за прогнозами, буде досягнуто 2023 року», - вважає вона.

Зі слів Крістін Петросян, попри те, що з початку епідемії Covid-19 багато НПЗ у всьому світі працюють в умовах мінімального завантаження, зазнають збитків або й зовсім закриваються, загалом робота НПЗ почала відновлюватися 2021 року.

За оцінками МЕА, глобальні обсяги нафтопереробки почали знижуватись ще до початку пандемії Covid-19 у 2019 році.

«Зниження, викликане Covid, було безпрецедентним, оскільки обсяги переробки 2020 року впали на 7,1 млн барелів на день (б/д), або на 9%. Близько 4 млн б/д переробних потужностей було назавжди закрито з початку 2020 року в США, Європі й інших країнах», - сказала К.Петросян.

Водночас, з її слів, з'явилося 4 млн б/д нових потужностей, в основному в Азії й на Близькому Сході.

«Консервація НПЗ і його реанімація зазвичай обходиться дорожче. Випадки, коли заводи повністю зупиняють роботу на кілька місяців або років, а потім відновлюють, дуже рідкісні», - пояснила аналітик, додавши, що одним із таких прикладів є нафтопереробний завод Donges у Франції, який було закрито з грудня 2020-го до липня 2022 року.

Ще один нафтопереробний завод у Південній Африці було закрито торік, й він має знову відкритися цього року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,7074
  0,0713
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0040  0,14 0,33 42,0113  0,06 0,15
EUR 39,4650  0,09 0,23 40,8597  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес