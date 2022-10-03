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АНАЛІТИКА

ЄС скоротив споживання російського газу з 40% до 9% – Маасікас

 

Європейський Союз після вторгнення росії в Україну різко скоротив споживання російського газу, оскільки там зрозуміли, що рф не є надійним постачальником.

Про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв'ю РБК-Україна.

«Коли вторгнення почалося, 40% природного газу в ЄС надходило з росії. Зараз це 9%, без формальних санкцій щодо цього. ЄС зрозумів, погодився зрештою, що рф - це не надійний постачальник», - сказав дипломат.

Він додав, що наразі ЄС та його держави-члени докладають цілеспрямованих зусиль, щоб повністю позбутися російського імпорту.

Як повідомлялося, 27 вересня з'явилися повідомлення про три витоки на газопроводах «Північний потік - 1» та «Північний потік - 2» - два на першому та один - на другому. Інцидент стався неподалік узбережжя Данії та збігся в часі з презентацією європейського проєкту «Балтійський потік», який дозволяє постачати з Норвегії до Польщі через територію Данії до 10 млрд кубометрів газу на рік.

Союзники по НАТО заявили, що інциденти на газопроводах «Північний потік» можуть бути наслідком актів небезпечного саботажу.
За матеріалами: Укрінформ
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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