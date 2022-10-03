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АНАЛІТИКА

У Німеччині почали діяти нові антиковідні заходи

 

У Німеччині з суботи, 1 жовтня, набули чинності нові антикоронавірусні заходи.

Про це йдеться в публікації DW, повідомляє "Європейська правда".

У поїздах та автобусах далекого слідування відтепер наказано носити не звичайні медичні маски, а респіратори FFP2.

У регіональному транспорті правила встановлює місцева влада регіонів. Однак, міністри охорони здоров'я федеральних земель вже висловилися за збереження маскового режиму в автобусах та поїздах.

У той же час, масковий режим у літаках скасовується.

Крім того, з 1 жовтня по всій Німеччині наказано носити респіратори FFP2 під час відвідування клінік, лікарських практик, будинків для людей похилого віку та інших медичних закладів.

Для доступу до лікарень і будинків для людей похилого віку додатково потрібен негативний тест на коронавірус, а персонал, що працює в цих установах, повинен тестуватися кілька разів на тиждень.

Федеральні землі мають право посилювати заходи, вводячи, наприклад, масковий режим у магазинах і ресторанах або тести в школах та дитячих садках.

 

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