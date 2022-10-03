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Британія придбає два спеціалізовані кораблі для захисту підводної інфраструктури
13:06 03.10.2022 |
Велика Британія придбає два спеціалізовані кораблі для захисту підводної інфраструктури, такої як кабелі та трубопроводи.
Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Я можу оголосити, що нещодавно ми взяли на себе зобов'язання з придбання двох спеціалізованих кораблів, здатних забезпечити безпеку наших кабелів і трубопроводів", - сказав Воллес на конференції Консервативної партії в Бірмінгемі.
Заява Воллеса прозвучала після того, як стало відомо про пошкодження в газопроводі "Північний потік".
Влада Данії заявила в неділю, що в газопроводі "Північний потік-1" припинився витік через день після того, як офіційні особи заявили, що в "Північному потоці-2" також перестав витікати газ.
У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Данія і Швеція також припускають, що може йтися про диверсію.
Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.
Водночас РФ почала розслідувати інциденти як "акт міжнародного тероризму". А Путін звинуватив Сполучені Штати в організації вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".
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