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АНАЛІТИКА

Британія придбає два спеціалізовані кораблі для захисту підводної інфраструктури

 

Велика Британія придбає два спеціалізовані кораблі для захисту підводної інфраструктури, такої як кабелі та трубопроводи.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я можу оголосити, що нещодавно ми взяли на себе зобов'язання з придбання двох спеціалізованих кораблів, здатних забезпечити безпеку наших кабелів і трубопроводів", - сказав Воллес на конференції Консервативної партії в Бірмінгемі.

Заява Воллеса прозвучала після того, як стало відомо про пошкодження в газопроводі "Північний потік".

Влада Данії заявила в неділю, що в газопроводі "Північний потік-1" припинився витік через день після того, як офіційні особи заявили, що в "Північному потоці-2" також перестав витікати газ.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Данія і Швеція також припускають, що може йтися про диверсію.

Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.

Водночас РФ почала розслідувати інциденти як "акт міжнародного тероризму". А Путін звинуватив Сполучені Штати в організації вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".
Ключові теги: Британія
 

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