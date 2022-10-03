Велика Британія придбає два спеціалізовані кораблі для захисту підводної інфраструктури, такої як кабелі та трубопроводи.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я можу оголосити, що нещодавно ми взяли на себе зобов'язання з придбання двох спеціалізованих кораблів, здатних забезпечити безпеку наших кабелів і трубопроводів", - сказав Воллес на конференції Консервативної партії в Бірмінгемі.

Заява Воллеса прозвучала після того, як стало відомо про пошкодження в газопроводі "Північний потік".

Влада Данії заявила в неділю, що в газопроводі "Північний потік-1" припинився витік через день після того, як офіційні особи заявили, що в "Північному потоці-2" також перестав витікати газ.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Данія і Швеція також припускають, що може йтися про диверсію.

Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.

Водночас РФ почала розслідувати інциденти як "акт міжнародного тероризму". А Путін звинуватив Сполучені Штати в організації вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".