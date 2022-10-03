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АНАЛІТИКА

Польща остаточно звела стіну на кордоні з Білоруссю

Польща остаточно звела стіну на кордоні з Білоруссю

 

Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин у суботу повідомив про завершення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Польща завершила будівництво захисного бар'єру на кордоні з Білоруссю. Нелегальний в'їзд до Польщі тепер неможливий. Польський кордон сьогодні є найбільш захищеним у Європі", - написав Жарин у Twitter.

Нагадаємо, у січні Польща почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю, щоб ускладнити нелегальну міграцію з Білорусі. Роботи мали завершити в середині літа, та вони затрималися через геологічні складнощі.

Як зазначає "Польське радіо", стіна на польсько-білоруському кордоні сягає близько 187 кілометрів завдовжки й 5,5 метра заввишки. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 метра, нагорі додано колючий дріт.

Для тварин у стіні є спеціальні проходи, не перекриває вона також прикордонні річки та водотоки. Зараз огорожу обладнують електронними засобами охорони кордону - датчиками руху та камерами.
 

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