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АНАЛІТИКА

Moderna відхилила прохання Китаю розкрити технології своєї вакцини

 

Фармацевтична компанія Moderna Inc відмовилася передати Китаю основну інтелектуальну власність, яка лежить в основі розробки її вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє Financial Times.

Moderna Inc відхилила прохання Китаю надати рецепт своєї мРНК-вакцини через комерційні проблеми та проблеми безпеки, повідомляє газета з посиланням на людей, які брали участь у переговорах, що проходили між 2020 і 2021 роками, додаючи, що виробник вакцини все ще "прагне" продавати продукт до Китаю.

Неможливість компанія потрапити на китайський ринок є вимога Пекіну передати технологію як передумову для продажу в країні.

Додається, що Китай не схвалив жодної іноземної вакцини проти COVID-19 і покладається на кілька вакцин, розроблених у країні.

У вересні головний медичний директор Moderna Пол Бертон заявив, що компанія прагне співпрацювати з Китаєм у постачанні в країну своїх вакцин проти COVID-19 на основі мРНК.
За матеріалами: Економічна правда
 

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