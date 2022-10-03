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Японія витратить 7 млрд доларів на стримування цін на пальне
12:55 03.10.2022 |
Японія продовжить до кінця травня наступного року програму субсидування оптових нафтових цін з метою зниження роздрібних цін на бензин. У такий спосіб уряд має намір сповільнити різке зростання цін на пальне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
Уряд планує виділити понад сім мільярдів доларів для спецфонду, який фінансуватиме пакет економічних стимулів. Субсидії для стримування зростання цін на бензин було запроваджено наприкінці січня поточного року.
Нова програма субсидування також спрямована на те, щоб не допустити різкого зростання цін на дизельне паливо та гас.
Раніше повідомлялося, що уряд Японії підтримає комунальні підприємства із закупівлею зрідженого природного газу на тлі зростання цін на енергоносій.
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