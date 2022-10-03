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АНАЛІТИКА

Прем'єрка Британії після критики була змушена відмовитися від спірного податкового плану

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс була змушена в понеділок зробити розворот у своїй політиці, скасувавши плани зниження найвищої ставки прибуткового податку, які призвели до бунту в її партії і потрясінь на фінансових ринках.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Трасс та її міністр фінансів Квазі Квартенг 23 вересня оголосили про новий "план зростання", який передбачав скорочення податків та регулювання, що фінансується за рахунок величезних державних запозичень.

Але план викликав кризу довіри інвесторів до уряду, що призвело до падіння вартості фунта і цін на державні облігації, а також струсу світових ринків до такої міри, що Банку Англії довелося втрутитися з програмою на 65 мільярдів фунтів стерлінгів, щоб підтримати ринки.

Хоча скасування найвищої ставки податку становило лише близько 2 мільярдів фунтів стерлінгів з 45 мільярдів фунтів стерлінгів плану скорочення податків, це був найбільш привабливий елемент фіскального пакету, який повинен був фінансуватися за рахунок державних запозичень.

Всього через кілька годин після того, як Трасс виступила на BBC на захист цієї політики, Квартенг випустив заяву, в якій сказав, що визнає, що вона стала відволіканням від більш широких зусиль, спрямованих на допомогу домогосподарствам у важку зиму.

"Як результат, я оголошую, що ми будемо просувати скасування ставки податку в 45%. Ми це зрозуміли, і ми дослухалися", - сказав він.

За його словами, відмова скасовувати найвищу ставку прибуткового податку дозволить уряду зосередитися на інших частинах плану зростання.

Рішення змінити курс, ймовірно, поставить Трасс і Квартенга під величезний тиск, менш ніж через чотири тижні після того, як вони прийшли до влади. За останні шість політично бурхливих років у Британії було чотири прем'єр-міністри.
 

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