Молдова отримала доступ до закупок газу на румунському ринку

Молдовська державна компанія Energocom тепер може купувати та продавати газ на ринку Румунії.

Про це повідомив у понеділок віцепрем'єр Молдови Андрей Спину, пише "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Румунська Національна агенція з регулювання енергетики видала Energocom відповідну ліцензію.

Відзначається, що молдовська компанія також зареєстрована на регіональній платформі бронювання та має доступ до газосховищ в Україні.

Спину додав, що державне підприємство Moldelectrica підписало угоду з Transelectrica Romania на екстрене постачання електроенергії у разі потреби. За його словами, ці кроки підвищують рівень енергетичної безпеки країни.

Російський монополісти "Газпром" погрожує в будь-який момент припинити постачання газу Молдові.

Молдова заявляла, що "Газпром" може припинити подачу газу з 1 жовтня, якщо не буде виконана одна з умов контракту - завершення аудиту накопиченої заборгованості за постачання, яка оцінюється в 709 мільйонів доларів.