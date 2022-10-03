Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Молдова отримала доступ до закупок газу на румунському ринку

 

Молдовська державна компанія Energocom тепер може купувати та продавати газ на ринку Румунії.

Про це повідомив у понеділок віцепрем'єр Молдови Андрей Спину, пише "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Румунська Національна агенція з регулювання енергетики видала Energocom відповідну ліцензію.

Відзначається, що молдовська компанія також зареєстрована на регіональній платформі бронювання та має доступ до газосховищ в Україні.

Спину додав, що державне підприємство Moldelectrica підписало угоду з Transelectrica Romania на екстрене постачання електроенергії у разі потреби. За його словами, ці кроки підвищують рівень енергетичної безпеки країни.

Російський монополісти "Газпром" погрожує в будь-який момент припинити постачання газу Молдові.

Молдова заявляла, що "Газпром" може припинити подачу газу з 1 жовтня, якщо не буде виконана одна з умов контракту - завершення аудиту накопиченої заборгованості за постачання, яка оцінюється в 709 мільйонів доларів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,7074
  0,0713
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0040  0,14 0,33 42,0113  0,06 0,15
EUR 39,4650  0,09 0,23 40,8597  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес