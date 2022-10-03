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Молдова отримала доступ до закупок газу на румунському ринку
11:32 03.10.2022 |
Молдовська державна компанія Energocom тепер може купувати та продавати газ на ринку Румунії.
Про це повідомив у понеділок віцепрем'єр Молдови Андрей Спину, пише "Європейська правда" з посиланням на TV8.
Румунська Національна агенція з регулювання енергетики видала Energocom відповідну ліцензію.
Відзначається, що молдовська компанія також зареєстрована на регіональній платформі бронювання та має доступ до газосховищ в Україні.
Спину додав, що державне підприємство Moldelectrica підписало угоду з Transelectrica Romania на екстрене постачання електроенергії у разі потреби. За його словами, ці кроки підвищують рівень енергетичної безпеки країни.
Російський монополісти "Газпром" погрожує в будь-який момент припинити постачання газу Молдові.
Молдова заявляла, що "Газпром" може припинити подачу газу з 1 жовтня, якщо не буде виконана одна з умов контракту - завершення аудиту накопиченої заборгованості за постачання, яка оцінюється в 709 мільйонів доларів.
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