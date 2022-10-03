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АНАЛІТИКА

Між Грецією і Болгарією запрацював газопровід, який збільшить поставки неросійського газу

 

Греція та Болгарія в суботу розпочали комерційну експлуатацію газопроводу, який допоможе знизити залежність держав Південно-Східної Європи від російського газу.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Трубопровід завдовжки 182 км стане полегшенням для Болгарії, до якої російський "Газпром" припинив постачання через відмову Софії платити у рублях.

На церемонію відкриття трубопроводу разом з лідерами Болгарії, Греції, Азербайджану, Румунії, Сербії та Північної Македонії прибула президентка Єврокомісії.

"Цей газопровід змінює правила гри. Він змінює правила гри для Болгарії та енергетичної безпеки Європи. І це означає свободу. Це означає свободу від залежності від російського газу", - заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Через інтерконектор Греція-Болгарія (IGB) до Болгарії транспортуватиметься 1 мільярд кубометрів азербайджанського газу.

Початкова пропускна спроможність трубопроводу - 3 млрд кубометрів на рік. У планах згодом збільшити її до 5 млрд кубометрів. Газопровід може постачати неросійський газ до Сербії, Північної Македонії, Румунії і далі в Молдову та Україну.

Він транспортуватиме газ із північного грецького міста Комотіні до Старої Загори у Болгарії.

У п'ятницю газові оператори Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини запропонували транспортувати збільшені постачання азербайджанського газу через свої мережі до Центральної Європи.

 

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