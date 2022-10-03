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Польща почала отримувати газ з Норвегії через новозбудований газопровід
11:11 03.10.2022 |
У суботу Польща почала отримувати газ із Норвегії через новозбудований газопровід Baltic Pipe.
Про це повідомив польський оператор газопроводу Gaz-System, пише "Європейська правда".
"Сьогодні той історичний день. Починається транспортування газу по газопроводу Baltic Pipe", - повідомляє Gaz-System у Twitter.
Газопровід річною потужністю 10 мільярдів кубометрів був офіційно відкритий у вівторок, через день після виявлення витоків у підводних газопроводах Nord Stream, що з'єднують Росію з Європою.
Близько двох місяців газопровід працюватиме на обмеженій потужності.
Росія припинила постачання газу до Польщі в квітні, коли та відмовилася платити за блакитне паливо в рублях.
Роботи з будівництва Baltic Pipe тривали два роки з моменту укладення договорів.
Baltic Pipe створює новий маршрут постачання природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі та до кінцевих споживачів у сусідніх країнах.
Мета Baltic Pipe - зменшити залежність Центральної Європи від Росії.
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