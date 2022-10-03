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АНАЛІТИКА

Газпром скоротив постачання газу до Молдови на третину

 

Газпром з 1 жовтня, скоротив постачання природного газу до Молдови приблизно на 30%, заявив директор газової компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан, повідомляє Reuters.

Напередодні віцепрем'єр Андрій Спіну заявив, що Газпром попередив Молдову про скорочення постачання. Спину заявив у суботу, що за скороченням стоять технічні проблеми, і країна попросить Газпром збільшити постачання.

"Причину скорочення постачання газу... Газпромом пояснив надто пізно", - заявив Спіну на пресконференції, додавши, що технічні проблеми не можна вважати "об'єктивною причиною".

Спіну сказав, що Молдова має близько 53,5 млн кубометрів газу в підземних сховищах України та Румунії, які можуть бути використані.

Чебан раніше заявив, що Молдовагаз заплатив Газпрому 23,9 млн доларів у п'ятницю, щоб покрити залишок простроченого авансового платежу за вересневі постачання природного газу і закрити борг у розмірі 35,9 млн доларів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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