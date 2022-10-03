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Світовий банк надасть Україні 530 мільйонів доларів фінансової допомоги
08:32 03.10.2022 |
Світовий банк заявив про виділення додаткових 530 млн доларів на допомогу уряду України для задоволення нагальних потреб, спричинених вторгненням Росії в Україну.
Про це йдеться в пресрелізі Світового банку.
Фінансування здійснюється через кредитні гарантії Британії (500 млн дол) та Данії (30 млн дол) в рамках проєкту державних витрат на підтримку адміністративної спроможності в Україні.
"На сьогодні Світовий банк мобілізував майже 13 млрд дол США для екстреного фінансування України, включно з зобов'язаннями та обіцянками донорів, з яких 11 млрд дол США було виплачено повністю", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що виділені кошти мають піти на підтримку спроможності уряду, включаючи надання основних державних послуг, таких як охорона здоров'я, освіта та соціальний захист.
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