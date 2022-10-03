Світовий банк надасть Україні 530 мільйонів доларів фінансової допомоги

Світовий банк заявив про виділення додаткових 530 млн доларів на допомогу уряду України для задоволення нагальних потреб, спричинених вторгненням Росії в Україну.

Про це йдеться в пресрелізі Світового банку.

Фінансування здійснюється через кредитні гарантії Британії (500 млн дол) та Данії (30 млн дол) в рамках проєкту державних витрат на підтримку адміністративної спроможності в Україні.

"На сьогодні Світовий банк мобілізував майже 13 млрд дол США для екстреного фінансування України, включно з зобов'язаннями та обіцянками донорів, з яких 11 млрд дол США було виплачено повністю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виділені кошти мають піти на підтримку спроможності уряду, включаючи надання основних державних послуг, таких як охорона здоров'я, освіта та соціальний захист.