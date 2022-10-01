В’їхати до ЄС росіянам стане ще складніше

У зв'язку з виникненням серйозних безпекових загроз з боку Російської Федерації Європейська комісія представила державам-членам ЄС оновлені рекомендації щодо видачі туристичних віз для російських громадян. Єврокомісія радить консулам європейських дипломатичних представництв у Росії відмовляти заявникам у видачі так званих шенгенських короткострокових віз, якщо у них виникне найменша підозра з приводу того, що особа збирається залишатися на території ЄС довше ніж 90 днів. Водночас ЄС робитиме виняток для дисидентів, журналістів та людей, які подають візову заяву з огляду на сімейні обставини.

У рекомендаціях також наголошується, що росіяни, які виїхали до сусідніх з Росією країн, не мають права подавати там заяву на туристичну візу до дипломатичних представництв країн-членів ЄС. Про це під час брифінгу, який відбувся у Брюсселі у п'ятницю, 30 вересня, повідомила єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон. Вона також зазначила, що питання видачі довгострокових віз та надання політичного притулку для громадян РФ залишається у компетенції національних урядів країн-членів ЄС.

"Туристична віза - привілей, а не право"

"Ми опинилися у серйозній ситуацій, у якій йдеться про безпекові загрози. Це почалося з неспровокованої агресивної війни Росії в Україні. Ми побачили в Україні масові захоронення людей з ознаками тортур, ми побачили атаки на газогін "Північний потік", (...) нещодавно президент Путін оголосив про військову мобілізацію російських громадян і про незаконну анексію чотирьох українських регіонів. Це все означає, що ескалація та безпекові виклики дуже серйозні", - заявила єврокомісарка Йоганссон. У зв'язку з останніми подіями, Єврокомісія ухвалила рішення повністю скасувати лібералізацію візового режиму Росії з ЄС і ухвалити спеціальні рекомендації, які стосуються видачі короткострокових віз російським громадянам.

На практиці це означатиме, що "держави-члени повинні будуть застосовувати більш строгий підхід до оцінки підстав поїздки" заявника до ЄС, а також "проводити дуже прискіпливу перевірку, чи становить особа безпекові ризики". "Це стосується і тих громадян Росії, які тікають від військової мобілізації", - йдеться у рекомендаціях. Якщо росіянин, "який не хоче їхати в Україну, щоб вбивати", має на меті отримати довгострокову візу до ЄС чи політичний притулок, тоді консульства держав-членів мають розглядати такі заяви відповідно до національного законодавства, пояснила Йоганссон. "Туристичні віза - це привілей, а право на притулок - це фундаментальне право особи. І щодо забезпечення цього права ЄС застосовує до громадян Росії той самий підхід, що й до громадян інших країн", - сказала єврокомісарка.

Гуманітарні візи продовжуватимуть видавати без обмежень

Єврокомісія також рекомендує країнам зробити ще більш жорсткішими умови подачі візової заявки з огляду на те, що багато чоловіків РФ виїхало до сусідніх держав, намагаючись уникнути мобілізації. За словами Йоганссен, консульства ЄС у третіх країнах не прийматимуть візових заявок від російських громадян, вони це можуть зробити лише на території РФ.

При цьому єврокомісарка наголосила, що нові візові рекомендації не стосуються тих, хто хоче отримати короткострокову візу на гуманітарних підставах. "Ми не маємо жодних обмежень щодо дисидентів, журналістів, активістів і тих, хто має певні сімейні обставини", - зазначила Йоганссон. За її словами, Єврокомісія рекомендує застосовувати принцип пріоритетності при розгляді візових заяв, якщо їх подають опозиційні політики, активісти чи журналісти, при цьому "заяви на туристичні візи повинні бути депріоритезовані з огляду на безпекові загрози".

На кордоні - додатковий контроль і перевірка

Проте наявність чинної візи не є гарантією того, що російський громадянин зможе перетнути кордон з ЄС. "Ми звернулися до прикордонних служб країн-членів з рекомендацією проводити строгу перевірку російських громадян, оскільки ми беремо до уваги безпекові загрози для Євросоюзу", - заявила єврочиновниця. За її словами, у ЄС вже були прецеденти, коли "росіяни приїжджають як туристи, щоб провокувати українських біженців для пропаганди Путіна". "Проте є підстави говорити про набагато серйозніші безпекові загрози, тому необхідно проводити прискіпливу перевірку кожної особи", - сказала вона.

Наразі у ЄС не спостерігають значного напливу громадян Росії. За інформацією Йоганссон, у вересні кількість перетинів кордону ЄС, здійснених російськими громадянами, була "на 10-20 тисяч в'їздів більше", ніж за аналогічний період минулого року. "Тобто, якщо минулого року до ЄС в'їхало 170 тисяч російських громадян, то цього року - 190 тисяч. Тобто в'їздів було більше, ніж зазвичай, проте це не так вже й багато для ЄС", - констатувала єврокомісарка. Щодо статистки заяв на отримання притулку, які подають російські громадяни, то вони також за останній час істотно не зросла. "За минулий тиждень це було від 20 до 30 заяв на день. Це небагато", - повідомила Йоганссен. Проте при цьому вона наголосила, що з огляду на те, що багато росіян зараз виїжджають з РФ до сусідніх країн, аби уникнути мобілізації, можна передбачити, що "ці люди захочуть в'їхати до ЄС".