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Російський «Сбєрбанк» помітив ознаки збільшення кількості звільнених росіян
23:47 30.09.2022 |
Найбільший у Росії "Сбєрбанк" помітив ознаки зростання кількості звільнень у Росії в серпні.
Про це розповів старший керуючий директор, директор центру фінансової аналітики "Сбєрбанку" Михайло Матовніков, повідомляє російський Forbes.
"Зростання безробіття немає, проте сальдо найму та звільнень знаходиться на рекордно низьких рівнях... Ці рівні ми не спостерігали навіть у період пандемії 2020 року", - зауважив аналітик.
За даними статистики "Сбєрбанку", у липні-серпні почали скорочувати свій персонал іноземні компанії, які йдуть із Росії. Йдеться приблизно 0,5% від зайнятих в економіці. Водночас, за словами представника "Сбєрбанку", знайти нову роботу зараз важче, ніж під час локдауну у квітні 2020 року.
Матовніков пояснив методологію, яка дозволила зробити такий висновок: "Клієнт, який мав зарплатний проект у "Сбєрбанку", звільняється, а далі ми дивимося, коли він знайде нову роботу".
Він також повідомив, що бізнес зараз скорочує витрати, сповільнюючи для цього темпи зростання зарплат, які повернулися до показників середини 2021 року. У серпні, за його словами, фонд оплати праці найбільше зріс у IT-фахівців (плюс 23%) та зайнятих у сфері видобутку корисних копалин (плюс 17%) та будівництва (плюс 15%).
За даними Федеральної служби праці та зайнятості, з 1 березня по 1 липня свою діяльність у Росії через воєнне вторгнення в Україну призупинили 3000 іноземних організацій, 500 було ліквідовано. З березня кількість працівників, що перебувають у простої, зросла втричі і до липня досягла 125 500 осіб.
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