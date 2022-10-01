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ЄС попередньо погодив восьмий пакет санкцій проти Росії – Reuters
23:44 30.09.2022 |
Країни Європейського Союзу в п'ятницю наблизилися до погодження восьмого пакета санкцій проти Росії у відповідь на незаконну анексію тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатів ЄС.
Раніше цього тижня Єврокомісія рекомендувала ЄС запровадити більше обмежень на торгівлю з Росією, а також перейти до встановлення граничного рівня цін на морські постачання російської нафти до третіх країн, переважно застрахованих європейськими компаніями.
Країни-члени ЄС у Брюсселі обговорили цю пропозицію у п'ятницю, 30 вересня, та кілька джерел видання заявили, що сподіваються на остаточне схвалення наступного тижня.
"Готовність йти вперед висока, ми хочемо бути готовими якнайшвидше через все, що відбувається", - сказав один із високопоставлених дипломатів ЄС.
За даними джерел, контрольована державою російська алмазодобувна компанія "Алроса", а також глава Російської православної церкви патріарх Кирило обговорюються для внесення до чорного списку ЄС. Раніше проти цього виступали Бельгія та Угорщина.
У ЄС розглядають також заборону на імпорт сталі та виробів зі сталі, паперу та деревини. Джерела повідомляють, що у новому пакеті санкцій буде заборона на експорт до Росії більш технологічного обладнання та послуг.
Розгляд санкцій буде перенесено на зустрічі міністрів ЄС у Празі 6-7 жовтня, якщо члени ЄС не зможуть одноголосно домовитися про новий пакет санкцій.
Reuters додає, що зараз Угорщина виступає найзапеклішим критиком санкцій проти Росії.
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